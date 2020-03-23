ВШЭ решила созвать комиссию по этике из-за слов Матвейчева о «либеральной сволоте»

23.03.2020, 12:08, Новости дня

Университет «Высшая школа экономики» созовет комиссию по этике из-за слов профессора философского факультета вуза, политолога Олега Матвейчева про «либеральную сволоту» и 37-й год.

«Высказывания, допущенные им (Матвейчевым – прим. ВЗГЛЯД), являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды», – говорится в заявлении вуза.

«Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию», – добавили во ВШЭ.

Речь идет о публикации Матвейчева, в которой содержится фраза «Нужен 37 год». Политолог рассказал о случае в аэропорту, где в связи с мерами, принимаемыми для недопущения распространения коронавирусной инфекции в России, пассажиров просят заполнить анкету прибывших из неблагополучной по коронавирусу страны.

«Одна либеральная пара и одна либералка: «Мы приехали в совок! Ничего писать не будем, не имеете права». После угроз, что их отвезут в Коммунарку, все заполнили. Вот именно эта сволота потом заражает других. Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие», – говорилось в публикации.

Позднее Матвейчев сообщил, что Facebook удалил его «тролль-пост». Копии заявления политолога сохранились в Сети в виде скриншотов.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.