Лидер оппозиции Бжания победил на выборах президента Абхазии
23.03.2020, 12:08, Новости дня
Кандидат от оппозиции Аслан Бжания по итогам прошедших в Абхазии 22 марта президентских выборов набрал 56,5% голосов избирателей и избран главой республики, сообщил председатель Центризбиркома страны Тамаз Гогия.
«Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей», – приводит его слова ТАСС.
Кандидат Адгур Ардзинба получил 35,42%, третий кандидат Леонид Дзапшба – 2,22%.
Явка избирателей составила 71,56%.
Глава ЦИК сообщил, что избирательная комиссия не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.
Инаугурация вновь избранного президента должна пройти в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов, которые будут озвучены 24 марта, в этот же день состоится пресс-конференция Бжании.
Накануне кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах.
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