 

Лидер оппозиции Бжания победил на выборах президента Абхазии

23.03.2020, 12:08, Новости дня

Кандидат от оппозиции Аслан Бжания по итогам прошедших в Абхазии 22 марта президентских выборов набрал 56,5% голосов избирателей и избран главой республики, сообщил председатель Центризбиркома страны Тамаз Гогия.

«Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей», – приводит его слова ТАСС.

Кандидат Адгур Ардзинба получил 35,42%, третий кандидат Леонид Дзапшба – 2,22%.

Явка избирателей составила 71,56%.

Глава ЦИК сообщил, что избирательная комиссия не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.

Инаугурация вновь избранного президента должна пройти в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов, которые будут озвучены 24 марта, в этот же день состоится пресс-конференция Бжании. 

Накануне кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах.



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