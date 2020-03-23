Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
23.03.2020, 12:08, Новости дня
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Описание приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в настоящее время нет специальных препаратов для лечения COVID-19. Однако по всему миру проводятся клинические испытания существующих лекарств, которые могут воздействовать на коронавирус.
В основном исследования строятся вокруг двух групп препаратов: ремдесивира – внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.
В лабораторных испытаниях три таких препарата – ремдесивир, хлорохин и гидроксихлорохин – показали активность против коронавируса. Кроме того, хлорохин сегодня используется в качестве рекомендуемого противовирусного средства для лечения COVID-19 в Китае.
Французские ученые провели первые клинические исследования гидроксихлорохина отдельно и в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения COVID-19.
В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов с симптомами COVID-19 и те, у кого было подтверждено носительство коронавируса. Шестеро пациентов, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции азитромицин. В итоге уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на применении экспериментального лекарства плаквенил (гидроксихлорохин) против коронавируса, несмотря на критику.
Напомним, в четверг Трамп объявил, что США в экспериментальном порядке планируют применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса. Препарат используется для лечения малярии и артритов.
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