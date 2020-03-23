Антикризисная помощь в связи с коронавирусом в США. Что она может включать?

23.03.2020, 12:05, Новости дня

Конгресс рассматривает пакет антикризисных мер, включающих поддержку системы здравоохранения и экономическую помощь в связи с эпидемией коронавируса и закрытием предприятий по всей стране.

Рассказываем об основных положениях этого пакета. Детали могут измениться, поскольку лидеры Конгресса и Белый дом продолжают переговоры по законопроекту стоимостью около 2 триллионов долларов.

Единовременные выплаты американцам

Эта мера позволит американцам быстро получить единовременную выплату, размер которой составит 1200 долларов на человека, 2400 на семейную пару или 3000 на семью из четырех человек. Людям с высокими доходами выплаты осуществляться не будут.

Поддержка выплат зарплат

Примерно 350 миллиардов долларов будет выделено малому бизнесу для продолжения выплат зарплат. Компании, в которых работают не более 500 сотрудников, смогут получить условно безвозвратные кредиты на сумму до 10 миллионов долларов, чтобы обеспечить бесперебойную выплату зарплат.

Расширение льгот для безработных

Отвечающие необходимым критериям работники смогут получать пособие по безработице до 39 недель до конца 2020 года, если они останутся не у дел из-за эпидемии. Пособия будут выплачиваться ретроактивно, начиная с 27 января.

Чрезвычайное финансирование здравоохранения

Законопроект предусматривает выделение 242 миллиардов долларов в виде дополнительных чрезвычайных средств на борьбу с вирусом и поддержку социальных программ. Речь идет о продовольственных талонах, оплате детского питания, дополнительном финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний, органов здравоохранения и транспортных учреждений.

Эта мера включает выделение 15,6 миллиардов долларов на поддержку программы продовольственных талонов, которая помогает обеспечивать продуктами питания около 40 миллионов малообеспеченных в год. Ее годовой бюджет составляет около 70 миллиардов долларов.

Помощь промышленности

Первоначальный план Республиканской партии предусматривал выделение кредитов на общую сумму 208 миллиардов долларов авиакомпаниями и другим отраслям промышленности, которые должны быть погашены. Окончательные цифры и порядок предоставления денег администрацией все еще обсуждаются на переговорах.

Помощь штатам

Участники переговоров все еще оценивают целесообразность выплаты средств штатам, чьи губернаторы требуют миллиарды долларов на поддержку своих бюджетов.