Слуги народа распродают Украину под прикрытием карантина – Билецкий

23.03.2020, 12:04, Новости дня

Власть в Украине во время мирового кризиса распродает государственные предприятия и готовится открыть рынок земли, в то время как страны Европы стараются сохранить экономическую независимость. Об этом в видеообращении на своем YouTube-канале заявил 22 марта лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий, сообщила пресс-служба политической силы.

“Сейчас ключевая тема – это коронавирус. И я буду говорить о его экономическом и уголовно-воровском аспекте. Много раз подчеркивал, что во время кризиса нельзя продавать государственные активы, потому что за них дадут десятую часть цены. Страна потеряет свои экономические позиции и независимость, получив несколько копеек”, – сказал Билецкий.

Украина не остановила процесс приватизации государственных предприятий и под прикрытием карантина готовится к открытию рынка земли, подчеркнул он.

“Министр экономики Германии и премьер Баварии заявили, что не допустят скупку немецких корпораций иностранными инвесторами, потому что сейчас цена акций просела на 40% и более. Они не хотят, чтобы BMW, Mercedes, Siemens были выкуплены за копейки спекулянтами. Поглощения, помощь государства, выкуп частичный государством, но не инвесторы. Что в Украине? “Слуги народа” сидят в Киеве, так как ожидают распродажу украинской земли за бесценок. Никто ничего не делает, чтобы остановить “большую приватизацию”, которая распродаст остатки государственных активов за несколько миллионов долларов при цене в миллиард”, – заявил глава “Нацкорпуса”.

Билецкий считает, что действия власти в Украине – это предательство национальных интересов.

“Девизом партии [президента Украины Владимира] Зеленского в прошлом году было: весна придет – сажать будем. Он актуален. Весна придет, эта или следующая, но, слуги, сажать будете не вы, а вас”, – подчеркнул он.

ВИДЕОВидео: Андрій Білецький / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 23 марта число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 339 041, общее число умерших от COVID-19 достигло 14 705, излечившихся – 98 799. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. В Украине по состоянию на утро 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вечером 22 марта заявил, что ведется подготовка к внеочередному заседанию парламента.