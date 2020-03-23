В КГГА призвали “не брать штурмом” автобусы, троллейбусы и трамваи

23.03.2020, 12:04, Новости дня

Проезд в общественном транспорте Киева по пропускам останется платным, заявил 22 марта в Facebook заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

“Во избежание каких-либо манипуляций сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card”, – написал Поворозник.

Он призвал киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и у которых нет спецпропусков, “не брать штурмом автобусы, троллейбусы или трамваи”.

“Оставайтесь дома! Если есть критическая необходимость выехать в город, воспользуйтесь частным транспортом, такси или транспортом предприятий, на которых вы работаете. Общественный транспорт на период введенных ограничений будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города”, – резюмировал замглавы КГГА.

Друзі!Задля запобігання будь-яких маніпуляцій, повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки… Posted by Mykola Povoroznyk on Pühapäev, 22. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки. По словам мэра Киева Виталия Кличко, общественный транспорт столицы будет перевозить по пропускам только тех пассажиров, которые заняты на предприятиях критически важной инфраструктуры города.