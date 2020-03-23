Коронавирус выявили у нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” – СМИ

23.03.2020, 12:04, Новости дня

Коронавирус подтвердили у народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александра Лукашева. Об этом 23 марта сообщила “Украинская правда” со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе.

“Экспресс-тесты Лукашева были отрицательные, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции. – “ГОРДОН”) подтвердил”, – рассказал источник.

По данным издания, лабораторное подтверждение было получено 22 марта.

Собеседник издания рассказал, что на прошлой неделе у депутата была температура, сейчас он чувствует себя лучше.

22 марта о том, что у Лукашева выявили коронавирус, написал в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

На сегодняшний день официально коронавирус подтвержден у одного народного депутата – члена группы “Довіра” Сергея Шахова.

Шахов заболел после возвращения из зарубежной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах. Коронавирус также подтвердили у жены политика. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он 19 марта.

21 марта Шахов сообщил, что коронавирус выявили у еще одного члена депутатской группы “Довіра” Сергея Вельможного и его сына. Вельможный эту информацию не подтвердил. По данным “Украинской правды”, у Вельможного лабораторный тест отрицательный, у его сына – положительный.

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.