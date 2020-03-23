Стартовали продажи бюджетного кроссовера Chery Jetour X70M

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23.03.2020, 12:01, Новости дня

Китайская компания Chery объявила о начале продаж недорогого кроссовера под названием Jetour X70.

В частности, новое поколение популярного паркетника отличается от предшествующей модификации своими бамперами, увеличенными колесными дисками, а также стильной решеткой радиатора. Что касается интерьера, то в автомобиле применили более недорогие материалы отделки, а вместо тачскрина предусмотрены привычные физические переключатели.

Под капотом кроссовера Jetour X70 используется 1,5-литровый турбированный мотор, мощность которого составляет 156 л.с. Кроме того, новинка получила 7-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Кроссовер имеет ассистента подъема в гору, а также виртуальную панель приборов. В базовом исполнении цена составит 64,9 тысяч юаней.



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