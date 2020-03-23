Ателье Wald представило брутальный внедорожник Suzuki Jimny

23.03.2020, 12:01, Новости дня

Известное ателье Wald International продемонстрировало собственное исполнение популярного японского внедорожника Suzuki Jimny.

В частности, теперь покупатели автомобиля смогут дополнительно воспользоваться пакет улучшений Sport Line Black Bison Edition. Внешние изменения во внедорожнике коснулись рельефного капота, увеличенных воздухозаборников, а также крупной радиаторной решетки. Также сообщается, что расширитель колесных арок имеет более объемное исполнение, чем в оригинале.

На крышке багажнике установлен компактный спойлер. Силами ателье автомобиль также получил специальный слой защиты, предотвращающий от царапин и прочих последствий. Пружины и амортизаторы также заменены на более прочные. Остальные данные будут о версии Sport Line Black Bison Edition озвучат позже.