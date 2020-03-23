Коронавирус приостановил заводы Jaguar Land Rover

23.03.2020, 12:01, Новости дня

Автомобильные гигант Jaguar Land Rover и Bentley объявили о временной остановке производства новых машин и запчастей на заводах, расположенных в Великобритании.

Причина данного решения состоит в принятых мерах по недопущению последующего распространения коронавируса. Вместе с тем пауза в работе будет произведена уже со следующей недели. Кроме того, компании располагают также заводами в других странах, в частности, в Индии и Бразилии, где работа по выпуску техники активно продолжается в прежних масштабах.

Также сообщается, что компания Tata Motors также приняла решение приостановить деятельности заводов в Словакии и Нитре. Постепенно такие меры начинают вводить и другие марки, которые беспокоятся о здоровье своих сотрудников.