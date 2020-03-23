 

Алтайские чиновники поддержали челлендж губернатора из спортзала

23.03.2020, 11:55, Новости дня

Вслед за губернатором Алтайского края чиновники стали в Сети демонстрировать свои тренировки. На своей страничке в Инстаграме Виктор Томенко поместил видео с вечерней тренировки в тренажерном зале.

На видео, сообщают "Вести Алтай", глава региона выполняет гиперэкстензию с утяжелением. В качестве дополнительного веса он использует 20-килограммовый блин от штанги. "Друзья, кому позволяет здоровье, нагрузив голову, надо нагрузить и тело", — комментирует тренировку Виктор Томенко.

Спортивную форму губернатора пользователи интернета оценивают довольно высоко — спина прямая, упражнения выполняются безупречно. В комментариях к ролику многие советуют краевым министрам взять пример с начальства. А некоторые спрашивают, можно ли им составить компанию главе края.

Первым уже откликнулся депутат алтайского Заксобрания Николай Якушев. Он поддержал челлендж губернатора и тоже разместил в Сети видео со своей тренировки.

 

Текст:

ГТРК "Алтай"



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