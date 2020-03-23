Путин подписал указ о присуждении премий за произведения для детей

23.03.2020, 11:55, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении президентских премий в области литературы и искусства. Награждены будут авторы произведений для детей и юношества, сообщили на официальном сайте Кремля.

"Присудить премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии", – сказано в сообщении​​​.

Лауреатом стала, в частности, директор ФГБУ культуры "Российская государственная детская библиотека" Мария Веденяпина. Президент отметил ее вклад в развитие детского и юношеского чтения и популяризацию детской литературы.

Кроме того, награды удостоились писатель Камиль Зиганшин и режиссер, сценарист анимационных фильмов Леонид Носырев.

Также глава государства подписал указ о награждении молодых деятелей культуры. Премии удостоились пианист Олег Аккуратов, артистка балета Ольга Смирнова и директору Белгородского государственного центра народного творчества Максим Шапошников.