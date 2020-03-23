В Казахстане пообещали платить пособия на время чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

23.03.2020, 11:55, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта поручил выплачивать казахстанцам пособия на время ЧП, введенного по причине коронавируса.

По предварительным расчетам правительства, введение ЧП с 16 марта и полное закрытие двух крупнейших городов Казахстана, Нур-Султана и Алматы, с 19 марта отрицательно повлияли на финансовое состояние около 500 тысяч горожан. Всего в Казахстане по состоянию на понедельник подтвержден 61 случай коронавируса.

“Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге, или 94 доллара), – цитирует Токаева Tengrinews. – В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона наших сограждан”.

Токаев также заявил, что “при необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки”.

Токаев в понедельник также ввел карантин для всех прибывающих в Казахстан из-за рубежа, в том числе из стран Евразийского экономического союза (России, Беларуси и Армении).

“К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны. Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС”, – сказал президент Казахстана на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению. Он отдельно подчеркнул, что важно усилить контроль за прибывающими в страну чартерными рейсами.