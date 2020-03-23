ВШЭ осудила призыв профессора Матвейчева “уничтожать либералок хирургическим путем”

23.03.2020, 11:55, Новости дня

Высшая школа экономики пообещала созвать заседание ученого совета по этике из-за поста профессора Олега Матвейчева “Нужен 37-й год”. Об этом сообщается на сайте университета.

Накануне Матвейчев в своем фейсбуке призвал “уничтожать либералок хирургическим путем”. “Они не просто опасны как пятая колонна в информационной войне. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путем. Без расстрелов. Демографическая ситуация не та”, – написал Матвейчев.

По мнению преподавателя, “сволоту”, которая подписана на политика Алексея Навального и оппозиционные паблики, надо отправлять “на урановые рудники, на строительство портов Севморпути”.

“Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды”, – говорится в сообщении вуза.

Сегодня Олег Матвейчев заверил, что Facebook “удалил вчерашний тролль-пост”.