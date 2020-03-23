В Марокко вылетел спецрейс Azur air для эвакуации россиян
23.03.2020, 11:53, Новости дня
Российская авиакомпания Azur air отправила спецрейс в Марокко для эвакуации россиян, сообщила представитель компании.
«Azur air направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на родину. Специальный рейс организован в соответствии с договоренностями Росавиации, Ростуризма и МИД РФ о мероприятиях по возврату российских граждан на территорию Российской Федерации из Королевства Марокко», – сказала РИА «Новости» представитель.
Отмечается, что рейс вылетел из аэропорта Внуково в 6.30 (мск). Эвакуировать граждан будет Boeing 777-300, который вмещает в себя 500 человек. В Москву рейс прибудет в 19.15 (мск).
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании за неделю вернули в страну почти 20 тыс. человек.
Напомним, с понедельника, 23 марта, РФ приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва делает все необходимое для возвращения на родину застрявших за рубежом граждан России.
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