 

Воронежских чиновников пообещали уволить из-за махинаций с детскими путевками

23.03.2020, 11:52, Новости дня

Власти Воронежской области пообещали уволить чиновников из управления соцзащиты Воробьевского района в случае подтверждения информация о том, что они раздавали путевки в санаторий своим сотрудникам, а не нуждающимся детям.

Прокуратура региона выяснила, что в 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий Ялты путевок получили дети чиновников. Для этого они подделали отказы нуждающихся детей, которым полагались путевки. При этом пострадавшие утверждают, что отказы не писали и не подозревали о наличии путевок, передает РИА «Новости». 

«Региональные власти внимательно ознакомились со случившимся и находятся в контакте с правоохранительными органами. Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством России», – сообщило правительство Воронежской области.

Также выяснилось, что один из работников управления соцзащиты признал свою семью малоимущий без каких-либо на это оснований. После этого ему назначили выплату ежемесячного пособия, а дочери предоставили путевку в санаторий. Информацию о достоверности доходов членов семьи при этом не проверяли.

Кроме того, прокуратура установила, что в 2019 году восемь работников премировали сами себя «за интенсивность труда и высокие результаты».

«По факту необоснованного признания семьи одного из работников УСЗН малоимущей с последующей выплатой ежемесячного пособия и предоставлением путевки его дочери в санаторий материалы прокурорской проверки направлены в отдел МВД РФ по Воробьевскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция примет решение, возбуждать ли уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».



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