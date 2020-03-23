В Курганской области врачи вернулись с отдыха в Таиланде и вышли на работу

23.03.2020, 11:48, Новости дня

В Зауралье главный врач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев и его супруга Антонина Лазарева, которая работает гинекологом в этой же больнице, после возвращения из Таиланда не отправились на самоизоляцию и сразу вышли на работу, пишут СМИ со ссылкой на источник из числа местных жителей.

«А сколько через них людей проходит ежедневно», – выразил негодование местный житель в комментарии изданию Ura.ru.

Источник сообщил, что в соцсети Лазаревой опубликованы фотографии, свидетельствующие о заграничном отдыхе супругов. В подписи к снимкам, датированным 16 марта, фигурирует геоссылка «Остров Баунти, Таиланд».

При этом запись пациентов к Лазаревой открыта с 26 марта.

В комментарии изданию Вячеслав Лазарев сообщил, что из Таиланда они вернулись 7 марта. Он сообщил, что ограничений и карантина на тот момент не было, а после возвращения сам он еще находился в отпуск. Он заверил, что семья принимает все необходимые меры профилактики, измеряли температуру себе и детям.

В департаменте здравоохранения сообщили, что оба врача своевременно, по приезду, уточнили в Роспотребнадзоре о самоизоляции, на тот момент такой необходимости не было. В департаменте напомнили, что все вернувшиеся из-за границы россияне должны находиться на самокарантине с 18 марта. Там также добавили, что состояние семьи Лазаревых сейчас нормальное.

Между тем в Зауралье выявлен первый подтвержденный случай коронавируса COVID-19. Диагноз поставлен девочке, вернувшейся из Испании.

Повышенное внимание к соблюдению самокарантина в РФ отмечается после истории с главным инфекционистом Ставропольского края Ириной Санниковой, которая, вернувшись из Испании, продолжила ходить на работу. Позднее выяснилось, что она заразилась коронавирусом. Инфекционисту грозит уголовное дело.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе пожелал Санниковой скорейшего выздоровления и выразил надежду, что она станет первой россиянкой, представшей перед судом за несоблюдение карантина в период вспышки коронавирусной инфекции.