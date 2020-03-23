Мнение: Отловил альтруиста в подъезде: какой парень душой чистый

23.03.2020, 11:25, Разное

Молодежь – потрясающая в России оказалась. Флешмоб у них. Но какой! Причем, в трудной ситуации показала себя русская молодежь. Сначала я увидел вот такого страшного человека в подъезде. Потом отловил другого, который вешал объявление, как на картинке. Завалил вопросами – я же любопытный. Я в альтруизм не очень верю. Мы – дети 90-х, когда от голода можно было сдохнуть натурально, и все друг друга кидали, а вор – считался авторитетом. До сих пор блатные понятия из башки не выветрились. “Не верь! Не бойся! Не проси!” Ему – 20. Студент. Живет на втором этаже вдвоем с мамой. Москвич.

– Люди деньги у двери оставляют и список, я по списку все покупаю, что есть, и приношу со сдачей, ставлю, к ним не захожу, – говорит парень. – По телефону общаемся.

– А вот скажи? – спрашиваю я. – У тебя дел других нет, наверное? Скучаешь, да?

– Вы что, у меня загрузка такая. Сейчас универ закрыт, правда, но мы же учимся дистанционно. И потом у меня мама инвалид, ей тоже помогать надо.

Оказалось, у него еще и мама-колясочница. Но не потому он такой хороший. Просто человек такой.

Потом он рассказал, что такие ребята есть во всех подъездах в районе, что у них флешмоб “помогидругому” или “творидобро”, что-то вроде того. Где нет молодых людей, которые готовы взять шефство над стариками, подъезд берут молодые люди из других домов.

Этот парень не пьет, не курит. Русский. Зовут – Валера. Папаша у него – лох. Бросил семью, когда мама попала в аварию. И свалил. Кстати, мой ровесник.

И их много, реально много таких. У меня даже не было больше вопросов никаких к Валере. Я только сильно был удивлен, что такая потрясающая молодежь выросла в России. На каких корнях, спрашивается?! Вот в меня стреляли, резали по бизнесу в 90-е. Он бы мог быть сейчас моим сыном по возрасту тоже. А я детей не хотел тогда заводить категорически, потому что мне казалось – у страны нет будущего, да и у меня тоже. Отсюда – эгоизм и стремление всех буквально задавить, приручить, подчинить и использовать. Сейчас вижу – есть будущее, есть Люди! А у меня искаженные представления были. Страна потрясающая, люди замечательные, молодежь – лучше, чем в любой другой стране мира.

Спасибо, что вы есть, ребята! От души!

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