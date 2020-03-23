Мнение: Работа во время коронавируса: как устроиться в геймдев

23.03.2020, 11:22, Разное

Два года назад я публиковал предложение геймдев-продюсера Давида Есаяна, который приглашал всех желающих стать разработчиками игр. Народ откликнулся, прислав на почту Давиду около сотни писем со своими резюме. Дальше включилась хорошо знакомая работодателям воронка:

— из 100 кандидатов примерно 30 ответили на предложение выполнить тестовое;

— около 15 как-то выполнили тестовое;

— из них 5 выполнили неплохо (но недостаточно хорошо для немедленного принятия решения в их пользу);

— из них 3 по собственной инициативе переделали (доработали) тестовое по результатам фидбека;

— 2 получили оффер;

— 1 принял оффер, до сих пор работает у нас (с тех пор его доход в рублях более чем удвоился).

Сейчас я получил новое письмо от Давида, где тот рассказывает, как чувствует себя индустрия в 2020 году. Если коротко: видеоигры процветают, коронавирус только расширил рынок, кадры по-прежнему в большом дефиците. Хорошая возможность для тех, кто хочет делать компьютерные игры и зарабатывать значительно больше среднего по региону. Вот, собственно, письмо:

Современные разработчики игр тратят большие усилия, чтобы лучше понять своих игроков. Большим подспорьем в этом является анализ статистических данных.

Какой игровой режим более востребован, какой арт сильнее «цепляет», какой интерфейс удобнее – на все эти вопросы можно ответить, анализируя различные показатели.

Зрелые команды разработки принимают большинство продуктовых решений именно на основе метрик (это не отменяет интуицию и экспертное мнение, но выдвинутые специалистами гипотезы всё равно проверяются цифрами).

Используется широкий инструментарий: от простейших сплит-тестов до хитроумных алгоритмов машинного обучения и обработки данных.

Это очень интересная и многогранная работа, и что важно – специалистов категорически не хватает, хороший аналитик является дефицитом (что сильно сказывается на уровне его доходов).

Активность игроков (в разных играх её можно измерять по-разному, сейчас не буду вдаваться в детали) никогда не остается без внимания.

К примеру, вот так выглядит подневный график количества боёв в популярной онлайн стратегии (в процентах к 20 февраля):

Видно что примерно до начала марта графики колеблются вблизи начальных значений (плюс-минус несколько процентов), а затем в некоторых странах начинается рост.

В итоге активность игроков из Италии и Испании более чем на 50% превышает показатели месячной давности (что с учетом ожидаемого сезонного даунтренда даёт прирост в 60%). Франция и Греция немного отстают, а Германия, США и Россия не претерпевают существенных изменений.

Увеличение активности никак не связано с каким-то внутриигровым событием. Достаточно стабильный показатель (и напрямую связанный со средней продолжительностью игры) подскочил исключительно по внешним причинам – люди стали проводить дома больше времени.

Россию это не очень затронуло – похоже что поведение наших сограждан пока не слишком изменилось, большинство людей всё также ходит в офис, ездит в общественном транспорте, проводит время в общественных местах.

В геймдеве ситуация иная – почти все крупные и средние российские компании-разработчики игр уже перешли на удаленную работу (обязательную или по желанию сотрудника). Когда это стало важным, оказалось что технически и организационно такой переход совершается очень быстро и с минимальными затратами. Современные мессенджеры, видеоконференции, системы контроля версий и другие составляющие рабочей инфраструктуры позволяют вести слаженную командную работу не находясь в одном офисе.

В текущих условиях это очень комфортный и безопасный режим работы.

Работа в геймдеве имеет и другие преимущества:

Во-первых, это действительно очень интересно. В зависимости от специализации вы можете регулярно совершать маленькие открытия (вроде приведенного в начале поста), или создавать что-то, что увидят сотни тысяч игроков.

Во-вторых, доходы в нашей индустрии заметно выше средних по рынку. Хороший программист может зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц (и это совсем не предел), другие специальности зачастую не отстают.

В-третьих, игровые компании очень дорожат своими сотрудниками и идут на многое, чтобы сделать их жизнь лучше. Это и удобное рабочее место, и бенефиты, и корпоративные мероприятия (у нас весело!), и многое другое (работа из дома во время эпидемии – типичный пример).

В-четвертых, геймдев это бурно развивающаяся, растущая индустрия. Хорошо зарабатывающая!

По объёму выручки игры несколько лет назад превзошли вместе взятые киноиндустрию и музыкальную индустрию, и продолжают расти.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько графиков. Вот динамика объёма рынка мобильных игр (это самый жирный сегмент):



Этот и следующие графики построены на основе данных от сервиса appmagic.rocks.

А вот динамика объема рынка по странам:

Львиная доля приходится на три страны – США, Китай и Японию, их игроки тратят намного больше денег, чем все остальные вместе взятые. Российский рынок меньше одного процента от мирового.

Какую же долю в этом пироге имеют наши разработчики?

До американцев и китайцев нам пока далеко, но всё же почти 5% мирового рынка – наши. К слову, среди европейских стран Россия на первом месте.

Потенциал у нас хороший. С «большой тройкой» тягаться пока нереально, но на четвертое место мы вполне можем рассчитывать!

Надеюсь, я привёл достаточно доводов в пользу работы в игровой индустрии. О том, как начать строить карьеру написано в этом посте:

https://olegmakarenko.ru/1345003.html

Если с тех пор что-то изменилось, так это зарплаты (выросли процентов на 15).

Отдельно хочу акцентировать внимание: геймдизайнеры, тестировщики и специалисты по UI зачастую востребованы не просто без опыта, но и с минимумом практических навыков (было бы желание работать и учиться).

Мы можем выслать вам тестовое задание, дать фидбек по его выполнению, и если вы хорошо справитесь – пригласим на работу!

Заинтересовались? Пишите мне на почту: [email protected]

И напоследок. Всё вышесказанное в целом относится ко всему геймдеву, но я приведу ссылку на раздел вакансий компании, в которой работаю сам:

https://crazypanda.ru/rus/vakansii

Надеюсь, ваш будущий коллега,

Давид Есаян, геймдев-продюсер.