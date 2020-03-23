Мнение: Работа во время коронавируса: как устроиться в геймдев
23.03.2020, 11:22, Разное
Два года назад я публиковал предложение геймдев-продюсера Давида Есаяна, который приглашал всех желающих стать разработчиками игр. Народ откликнулся, прислав на почту Давиду около сотни писем со своими резюме. Дальше включилась хорошо знакомая работодателям воронка:
— из 100 кандидатов примерно 30 ответили на предложение выполнить тестовое;
— около 15 как-то выполнили тестовое;
— из них 5 выполнили неплохо (но недостаточно хорошо для немедленного принятия решения в их пользу);
— из них 3 по собственной инициативе переделали (доработали) тестовое по результатам фидбека;
— 2 получили оффер;
— 1 принял оффер, до сих пор работает у нас (с тех пор его доход в рублях более чем удвоился).
Сейчас я получил новое письмо от Давида, где тот рассказывает, как чувствует себя индустрия в 2020 году. Если коротко: видеоигры процветают, коронавирус только расширил рынок, кадры по-прежнему в большом дефиците. Хорошая возможность для тех, кто хочет делать компьютерные игры и зарабатывать значительно больше среднего по региону. Вот, собственно, письмо:
Современные разработчики игр тратят большие усилия, чтобы лучше понять своих игроков. Большим подспорьем в этом является анализ статистических данных.
Какой игровой режим более востребован, какой арт сильнее «цепляет», какой интерфейс удобнее – на все эти вопросы можно ответить, анализируя различные показатели.
Зрелые команды разработки принимают большинство продуктовых решений именно на основе метрик (это не отменяет интуицию и экспертное мнение, но выдвинутые специалистами гипотезы всё равно проверяются цифрами).
Используется широкий инструментарий: от простейших сплит-тестов до хитроумных алгоритмов машинного обучения и обработки данных.
Это очень интересная и многогранная работа, и что важно – специалистов категорически не хватает, хороший аналитик является дефицитом (что сильно сказывается на уровне его доходов).
Активность игроков (в разных играх её можно измерять по-разному, сейчас не буду вдаваться в детали) никогда не остается без внимания.
К примеру, вот так выглядит подневный график количества боёв в популярной онлайн стратегии (в процентах к 20 февраля):
Видно что примерно до начала марта графики колеблются вблизи начальных значений (плюс-минус несколько процентов), а затем в некоторых странах начинается рост.
В итоге активность игроков из Италии и Испании более чем на 50% превышает показатели месячной давности (что с учетом ожидаемого сезонного даунтренда даёт прирост в 60%). Франция и Греция немного отстают, а Германия, США и Россия не претерпевают существенных изменений.
Увеличение активности никак не связано с каким-то внутриигровым событием. Достаточно стабильный показатель (и напрямую связанный со средней продолжительностью игры) подскочил исключительно по внешним причинам – люди стали проводить дома больше времени.
Россию это не очень затронуло – похоже что поведение наших сограждан пока не слишком изменилось, большинство людей всё также ходит в офис, ездит в общественном транспорте, проводит время в общественных местах.
В геймдеве ситуация иная – почти все крупные и средние российские компании-разработчики игр уже перешли на удаленную работу (обязательную или по желанию сотрудника). Когда это стало важным, оказалось что технически и организационно такой переход совершается очень быстро и с минимальными затратами. Современные мессенджеры, видеоконференции, системы контроля версий и другие составляющие рабочей инфраструктуры позволяют вести слаженную командную работу не находясь в одном офисе.
В текущих условиях это очень комфортный и безопасный режим работы.
Работа в геймдеве имеет и другие преимущества:
Во-первых, это действительно очень интересно. В зависимости от специализации вы можете регулярно совершать маленькие открытия (вроде приведенного в начале поста), или создавать что-то, что увидят сотни тысяч игроков.
Во-вторых, доходы в нашей индустрии заметно выше средних по рынку. Хороший программист может зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц (и это совсем не предел), другие специальности зачастую не отстают.
В-третьих, игровые компании очень дорожат своими сотрудниками и идут на многое, чтобы сделать их жизнь лучше. Это и удобное рабочее место, и бенефиты, и корпоративные мероприятия (у нас весело!), и многое другое (работа из дома во время эпидемии – типичный пример).
В-четвертых, геймдев это бурно развивающаяся, растущая индустрия. Хорошо зарабатывающая!
По объёму выручки игры несколько лет назад превзошли вместе взятые киноиндустрию и музыкальную индустрию, и продолжают расти.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько графиков. Вот динамика объёма рынка мобильных игр (это самый жирный сегмент):
Этот и следующие графики построены на основе данных от сервиса appmagic.rocks.
А вот динамика объема рынка по странам:
Львиная доля приходится на три страны – США, Китай и Японию, их игроки тратят намного больше денег, чем все остальные вместе взятые. Российский рынок меньше одного процента от мирового.
Какую же долю в этом пироге имеют наши разработчики?
До американцев и китайцев нам пока далеко, но всё же почти 5% мирового рынка – наши. К слову, среди европейских стран Россия на первом месте.
Потенциал у нас хороший. С «большой тройкой» тягаться пока нереально, но на четвертое место мы вполне можем рассчитывать!
Надеюсь, я привёл достаточно доводов в пользу работы в игровой индустрии. О том, как начать строить карьеру написано в этом посте:
https://olegmakarenko.ru/1345003.html
Если с тех пор что-то изменилось, так это зарплаты (выросли процентов на 15).
Отдельно хочу акцентировать внимание: геймдизайнеры, тестировщики и специалисты по UI зачастую востребованы не просто без опыта, но и с минимумом практических навыков (было бы желание работать и учиться).
Мы можем выслать вам тестовое задание, дать фидбек по его выполнению, и если вы хорошо справитесь – пригласим на работу!
Заинтересовались? Пишите мне на почту: [email protected]
И напоследок. Всё вышесказанное в целом относится ко всему геймдеву, но я приведу ссылку на раздел вакансий компании, в которой работаю сам:
https://crazypanda.ru/rus/vakansii
Надеюсь, ваш будущий коллега,
Давид Есаян, геймдев-продюсер.
Источник: Место для дискуссий
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