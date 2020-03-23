Мнение: Есть ли будущее у анонимных Telegram-каналов?

23.03.2020, 11:15, Разное

Кому перешел дорогу один из самых «грязных» анонимных телеграм-каналов в России? Исследование «Новой газеты».

Утром 27 января скандальный телеграм-канал «Футляр от виолончели» выложил четыре поста. Последний из них — в 10.41. И с этого времени «Футляр» в эфир не выходит. Отсутствие в лентах текстов популярного телеграм-канала читатели заметили лишь через несколько дней. 29 января ресурс «Варламов.ру» сообщил, что «Футляр от виолончели» якобы продан, а покупатель закрыл канал. 3 февраля на канале «Админская курилка» вышло интервью с одним из технических администраторов «Футляра» с признанием, что люди, контролирующие «Футляр от виолончели», уже неделю не выходят на связь и что 27 января с ними «произошло некое ЧП».

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Мое отношение к анонимным Telegram-каналам всегда было довольно скептическим. Возможно, именно поэтому меня включили в группу журналистов «Новой», которая занималась исследованием, что из себя представляют телеграмм-каналы, кто их читает, и кто и сколько платит деньги за сливы…

Участие в исследовании не изменило моего отношения к анонимным Telegram-каналам. Думаю, что мода скоро пройдет и анонимы отомрут.

Фотография отсюда