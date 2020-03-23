 

Москву предупредили о мощнейшем антициклоне

23.03.2020, 11:30, Новости дня

Над европейской территорией РФ в ближайшее время установится мощнейший стационарный антициклон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 °С. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку», – сказал синоптик «Российской газете».

По его словам, из-за циклона в столице будет большая амплитуда температуры. Так, по ночам она будет опускаться до минус 5-10 градусов. 

При этом днем со вторника начнется потепление (+5 °С), а в пятницу воздух может прогреться и до +13…+15 °С. 

Как долго продержатся такие показатели, зависит от скорости разрушения антициклона. По словам Вильфанда, он может сохраниться в течение двух недель. 

Ранее синоптики предсказали, что начало апреля будет холоднее конца марта в Москве. 



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