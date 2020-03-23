Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, как променял бег на еду

23.03.2020, 11:30, Разное

Музыкант Лука Затравкин, испытывающий проблемы с лишним весом, посетил ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, рассказав о попытках занятий спортом. Впрочем, его затеи всегда заканчивались неудачно, и однажды сын Никаса Сафронова променял бег на еду.

«Когда я жил в Чехии, то решил заняться бегом. В один из вечером вышел на пробежку, но вдруг увидел торговую палатку, где продавалось пиво и сыры стоимостью в 50 и 30 крон соответственно. Захотел сделать себе приятное – купил еду и пошел смотреть футбол. На этом тренировка была закончена», – отметил Затравкин.

Исполнитель Олег Газманов раскритиковал пианиста и призвал его избавиться от лишнего веса, так как в ином случае он может столкнуться с проблемами со здоровьем. Тем не менее, Затравкин не спешит худеть, а наоборот, хочет поправиться до 250 кг.

Музыкант решила рассказать еще несколько забавных историй. Так, во время полета на небольшом самолёте, его попросили пересесть на центральное место, поскольку лайнер все время кренился набок. Во время недавнего путешествия по возвращению домой в самолете из-за него перестал работать туалет. «Все пассажиры испытали неудобство», – подытожил артист.