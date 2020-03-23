Мишустин поручил по телефонам отслеживать контактировавших с больными коронавирусом

23.03.2020, 11:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые контактировали с заразившимися коронавирусом.

Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Срок исполнения – до 27 марта, передает «Интерфакс».

Система, как указано в документе, будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

Кроме того, москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.