В Сети опубликовали цены на флагман Redmi K30 Pro

23.03.2020, 11:30, Разное

В Сети опубликованы предварительные цены на флагман Redmi K30 Pro за день до его официального анонса. Базовая версия телефона, согласно информации инсайдеров, оценена в 520 долларов или 42 тыс. рублей.

Президент Xiaomi Group China Лу Вейбинг, ещё до информации о технических характеристиках Redmi K30 Pro, заявлял о выходе этой линейки из бюджетного сегмента. Теперь же, судя по цене, которая появилась в китайской социальной сети Weibo, можно говорить о предстоящем анонсе флагманского устройства. Об этом свидетельствует его довольно высокая стоимость, ведь даже в случае самой дешёвой версии придётся заплатить минимум 520 долларов, а премиальная модель с приставкой Zoom Edition обойдётся покупателю в 563 доллара или 45 тыс. рублей.

Все технические подробности Redmi K30 Pro пока не раскрываются. Известно лишь о наличии самого производительного процессора Snapdragon 865 и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5. Флэш-накопитель, вероятнее всего, у базовой версии будет ограничен 128 Гб.