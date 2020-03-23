Москалькова потребовала от ООН защитить права Винника в тюрьме Франции

23.03.2020, 11:30, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру в защиту прав россиянина Александра Винника с просьбой устранить нарушение его прав в тюрьме Франции, передает пресс-служба омбудсмена.

«Прошу вас, уважаемый господин Мелзер, рассмотреть возможность вашего посещения Александра Винника, а также обратиться к властям Франции с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского гражданина и предоставить ему возможность свидания с женой и детьми, контактов с внешним миром, разрешить прогулки на свежем воздухе», – передает РИА «Новости» обращение Москальковой.

По данным омбудсмена, состояние здоровья Винника значительно ухудшилось. Заседания по его делу проводятся в ночное время, что отрицательно сказывается на его физическом состоянии, при этом ему не разрешены прогулки на свежем воздухе. Кроме того, он лишен возможности общения, в том числе по телефону, с женой и детьми, а также у него нет доступа к прессе и книгам.

«Такие действия французских властей свидетельствуют о нарушении ими минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), принятых Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2015 г.», – следует из обращения Москальковой.

Москалькова также обратилась к заместителю председателя Госдумы, главе делегации Федерального Собрания в ПАСЕ Петру Толстому, председателю комитета Совфеда по международным делам Константину Косачеву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с просьбой привлечь внимание к нарушению прав Александра Винника на парламентском уровне, а также в ходе с контактов с коллегами из парламентских делегаций иностранных государств и на международных площадках.

Ранее Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.

Напомним, Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию.

Сам Винник говорил, что подвергается пыткам.