В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

23.03.2020, 11:30, Разное

Глава Генштаба армии Италии Энцо Вичерелли выразил благодарность РФ за содействие в противодействии коронавирусу. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как заявил Энцо Вичерелли, он благодарит и выражает большую удовлетворенность от лица всего итальянского народа за оказанную Россией помощь в такой нелегкий момент. Москва отправила ранее на Апеннины своих экспертов в сфере вирусологии, оборудование для выполнения дезинфекции и диагностики.

Рядовые итальянцы в социальных сетях уже раскритиковали Евросоюз за нынешнюю ситуацию. По словам одного из них, содействие РФ больше помогло Италии, нежели тысячи американских солдат без масок, явившихся на военные маневры Североатлантического альянса. Другой комментатор посчитал, что его родине необходимо стать более независимой. Он видит будущее государства вне НАТО и ЕС.

В Италии местные власти в связи с эпидемией коронавируса закрыли для посещения с 23 февраля базилику святого Марко в Венеции и знаменитый кафедральный собор в Милане, принято решение об ограничении сбора людей в общественных местах. На севере страны ужесточен карантинный режим, выезд и въезд разрешается лишь в отдельных случаях.