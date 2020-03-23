Euronews – из-за коронавируса МОК взял месяц на раздумья о судьбе Олимпиады

23.03.2020, 11:28, Новости дня

Руководство МОК решило пока отложить принятие решения о судьбе Олимпийских игр в Токио. Вполне вероятно, что из-за пандемии коронавируса во всём мире даты соревнований придётся перенести, пишет Euronews. В то же время глава МОК Томас Бах заверил, что вариант полной отмены Игр не рассматривается.

«Принимать окончательное решение о датах проведения Олимпийских игр в Токио преждевременно», — говорится в обнародованном в воскресенье письме главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

В течение четырёх недель МОК примет решение о возможности проведения летних Игр в запланированные сроки, учитывая развитие эпидемии коронавируса.

Бах отметил, что вариант отмены Игр рассматриваться не будет. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Дата выхода в эфир 22 марта 2020 года.