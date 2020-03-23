WSJ – коронавирус не остановит глобализацию

23.03.2020, 11:28, Новости дня

Пандемия коронавируса не свернёт процесс глобализации, считает The Wall Street Journal: к примеру, Китай уже постепенно справляется с эпидемией и намекает на увеличение своих иностранных инвестиций. Кроме того, в посткризисный период государства выделят значительные средства на восстановление экономик. Как отмечает издание, глобализация уже пережила множество кризисов: созданные ей мировые связи устойчивы и выгодны и разрушить их очень трудно.



Reuters

За прошедшую неделю распространение коронавируса превратилось в глобальную пандемию, повергающую мировую экономику в рецессию, пишет The Wall Street Journal. Приостанавливаются путешествия, границы закрываются, сотни миллионов людей в Европе находятся на карантине. Кризис унёс с собой триллионы долларов с глобальных рынков акций, а также поставил под угрозу миллионы мелких предприятий.

Как пишет издание, последующий экономический спад предоставит новые аргументы для тех, кто в последние годы говорил о конце или же о замедлении процесса глобализации. В разгар кризиса сложно возражать таким прогнозам, однако это всё же следует делать, считает The Wall Street Journal.

По мнению издания, после коронавируса глобализации не придёт конец: да, перебои в путешествиях и торговле сразу не восстановятся, а ряд предприятий будет национализирован, однако посткризисный период покажет, что глобализацию легко ненавидеть, удобно критиковать и невозможно остановить.

Как отмечает The Wall Street Journal, признаки замедления глобализации появлялись ещё до эпидемии. В прошлом году рост глобальной торговли составил лишь 1%. Во многом это было обусловлено торговой войной между США и Китаем: торговый оборот между двумя странами вернулся на уровень 2013 года. При этом Китай продолжал активно наращивать свои инвестиции за рубеж: Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток. Издание считает, что эпидемия не остановит этот тренд: КНР постепенно преодолевает кризис и китайское правительство намекает на увеличение объёмов инвестиций.

Ещё одним доказательством является недавно обновлённое соглашение НАФТА, демонстрирующее приверженность США свободной торговле даже при Трампе. Что касается Европы, то шок от брексита, судя по всему, послужил толчком к усилению интеграции и росту объёма взаимных инвестиций. Кроме того, после вирусного кризиса ожидается выделение дополнительных государственных средств на восстановление, причём не только в Европе, но и в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии.

Разумеется, коронавирус является негативным побочным продуктом глобализации, пишет The Wall Street Journal: современные масштабы туризма, торговли и бизнеса делают предотвращение пандемий практически невозможным. Вместе с тем именно международное сотрудничество может стать единственным эффективным средством против будущих эпидемий.

Как отмечает издание, резкий спад, вызванный коронавирусом, не означает окончательного разрыва сложной системы цепочек поставок и рынков, построенной за последние несколько десятилетий. Эта система устойчива, выгодна и её трудно разрушить. Коронавирус вряд ли остановит тренд, переживший Великую депрессию, Вторую мировую войну, холодную войну и огромное количество прочих кризисов.

Вполне возможно, что коронавирус положит начало новой фазе глобализации, отмечает The Wall Street Journal: она будет не столь активной, но при этом не будет испытывать на себе столь резкие экономические и идеологические ответные реакции.