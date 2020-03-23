 

“Унизительно!”: Сухоруков возмущен массовым безумием с коронавирусом

23.03.2020, 11:20, Разное

“Съездил на дачу, открыл там сезон, пересадил кусты – живу своей обычной жизнь, никаких запасов не делаю, в магазины не рвусь, – рассказал актер. – И единственное, что волнует, это ограничение в моей работе, которое существует сегодня. Отменилось два спектакля с моим участием, и непонятно, когда будет следующий”.

“Вообще, истерия вокруг коронавируса мне кажется унизительной для цивилизации, – вздыхает Виктор Иванович. – У меня чувство, что мы теряем какое-то личностное начало во всей этой ситуации. Театры закрыли – мол, чтобы люди не заразили друг друга. Но, позвольте, больные люди и так не ходят в театр, а сидят дома. Да запрет на собрание больше 50 человек кажется странным. А что если болен 47-й, 48-й, 49-й?! К тому же работает метро, электрички, а там народа собирается порой побольше, чем в театре”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2020 в 10:46 PDT

Но маску на лицо артист все-таки надевает. “Я недавно переболел бронхитом, вот и перестраховываюсь, – пояснил Сухоруков. – К тому же маска позволят мне скрыться – почитать в транспорте книжку, поработать над сценарием, просто остаться наедине с собой в мыслях, не привлекая к себе внимания любопытных”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Сервис Aviasales начал скрывать авиарейсы с пересадкой в Китае

16.03 / Путин создал в Госсовете рабочую группу по коронавирусу

08.02 / Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за жестокость

06.02 / Личное: Что ж ты бросил Коня?

22.03 / Рецепт для воскресного завтрака: безглютеновые банановые оладьи

17.03 / Катя Лель приложила Первый канал

03.02 / Ирина Шейк, Виктория Бекхэм, Амелия Виндзор и другие гости афтепати премии BAFTA

17.03 / Обнаженная Анастасия Волочкова показала свою защиту от коронавируса

25.02 / Ученые предложили новую многообещающую стратегию для более быстрого заживления переломов у диабетиков

06.02 / Наука: Новая генная терапия предотвращает развитие рассеянного склероза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска