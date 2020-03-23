 

Премьер-министр Японии сделал заявление об отмене Олимпийских игр в Токио

23.03.2020, 11:20, Разное

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-2019, сообщает RT.

Олимпиаду планировали провести в столице Японии с 24 августа по 9 июля. Новые сроки неизвестны. Ранее из-за распространения коронавируса отменили ряд других международных конкурсов и спортивных состязаний. Среди них оказались “Евровидение” и чемпионат Европы по футболу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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