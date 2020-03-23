Мнение: Грузчики привитые от коронавируса
23.03.2020, 11:19, Разное
Севастопольская медицина делает небывалые успехи.
Пока в других странах отчаянно испытывают вакцины от коронавируса, в одной из местных грузовых компаний уже прошли успешные клинические испытания на разнорабочих.
О текущем прогрессе в разработке вакцин.
Cообщения о начале испытании «вакцин против SARS-CoV-2/COVID-19 посыпались как из рога изобилия. На 20-3-2020 было объявлено о начале фаза 1 клинических испытаний следующих вакцин:
1. mRNA-1273
Разработчик: Moderna (США)
Технология: модифицированная мРНК, ген S
Результаты доклинических испытаний: ?
2. Ad5-CoV
Разработчик: CanSino Biologics (КНР)
Технология: рекомбинантный аденовирус, ген S
Результаты доклинических испытаний: заявлено, без научных деталей, что вакцина «индуцирует сильный иммунный ответ у животных и имеет хороший профиль безопасности».
Несколько десятков (не менее 40) биотехнологических компаний и исследовательских центров, объявили о том, что у них уже есть «прототип» вакцины, и они приступают к доклиническим испытаниям.
(Заметка на полях: хотелось бы знать на каких конкретно моделях, только инфекция или инфекция + заболевание, сходное с COVID-19; мыши, хорьки, трансгенные мыши, обезьяны) предполагается проводить доклинические испытания).
Многие из разработчиков вакцин обещают приступить к Фазу 1 клинических испытаний в конце апреля-начале мая. Я уже неоднократно высказывался о том, что на всё это нужно смотреть «сняв розовые очки» (см. посты датированные 7.03.2020 и 17.03.2020 в моём блоге). Так и буду делать сообщая о прогрессе в этой области.
https://prof-afv.livejournal.com/3054.html – цинк
PS. У специалиста-вирусолога, заметки которого вы могли читать в феврале-марте в моем блоге, теперь есть свой блог в Живом Журнале prof_afv, где он будет выпускать свои заметки по медицинским параметрам пандемии. Рекомендую подписываться.
Источник: Colonel Cassad
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