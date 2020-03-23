Школьник из Москвы в 1935 году предсказал COVID-19, Вторую Мировую войну и другие события

23.03.2020, 11:17, Разное

Историки напомнили о том, что школьник из Москвы ещё в 1935 году предсказал COVID-19. Кроме того, этот же ученик предугадал Вторую Мировую войну, и многие её основные сражения, а также превращение людей в рабов при помощи “таблеток счастья” и появление Нибиру.

Известно, свои домыслы о будущем РФ и человечества в целом, школьник из Москвы, которого звали Лев Федотов, изложил в 15 дневниках. В них он описал глобальные события, которые должны были произойти через много десятилетий. Предсказатель даже упомянул в своих тетрадях Вторую Мировую войну, с точностью предугадав не только боевые действия в Европе, но и последующую атаку на СССР со стороны Германии. Ученик, сделав выводы, предположил, что враг завладеет многими крупными городами, РФ потеряет немалые территории. Не сможет противник захватить Ленинград, лишь задушит город в кольце, а Москву войска не сумеют даже окружить. Он был убеждён, немецкие войска будут стремиться к зиме войти в столицу, но не успеют, и Подмосковные территории станут для многих из них могилой. Большую часть этих событий автор застал лично, но победы, также описанной в своих трудах, не увидел, поскольку погиб в 1943 году в бою. Тем не менее, несмотря на кончину, рукописи мужчины хранили его друзья и в 1977 году опубликовали их в “Литературной газете”.

Также советский школьник предугадал избрание Джона Кеннеди, не назвав имя очередного президента, но озвучив его политический курс на установление расового равноправия в США, и последовавшего за этим убийства. Как оказалось, в дневниках говорилось и о других, более отдалённых событиях, в том числе о пандемии коронавируса. Автор отметил, человечество столкнётся с эпидемией, масштабы которой окажутся не менее серьёзными, чем испанский грипп в 1918 году. Болезнь распространится на всю планету и унесёт немало жизней, но она будет протекать одновременно с не менее важными событиями.



Лев Федотов предсказал постройку в Швейцарии адронного коллайдера. Этот проект на самом деле является не научным, а военным, и принадлежит объединившимся в корпорацию банкирам, о чём учёные не будут догадываться. При этом швейцарское устройство окажется повреждённым, и аналогичное начнут строить в России, но, уже не информируя об этом общественность. В этот же период изобретут “таблетки счастья”, стирающие плохие воспоминания, но на деле они окажутся средствами, подавляющими личность. Многие станут управляемыми, и будут выполнять приказы изобретателей данных препаратов. Завершится же всё очень быстро. В небе появится “Чёрное Солнце”, вероятно, речь идёт о Нибиру, считают эксперты, и это принесёт человечеству невероятные испытания. Тем не менее, после этого выжившие смогут восстановить цивилизацию и продвинуться в технологическом плане, построив рай на Земле.



Предсказатель предполагал все эти события в 2009 году, чего так и не произошло. Конспирологи, убеждены, создатель дневников лишь ошибся на десятилетие.