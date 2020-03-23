В Москве все системы жизнеобеспечения работают без перебоев

23.03.2020, 11:17, Разное

Все службы комплекса городского хозяйства Москвы работают в привычном режиме и без каких-либо перебоев. С такой информацией выступил замглавы столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Режим повышенной готовности ввели в Белокаменной для жизнеобеспечивающих систем на фоне продвижения коронавируса. Согласно имеющемуся графику проводятся плановые работы, но внештатные ситуации не окажутся проблемными для властей. Их оперативно решат благодаря функционированию аварийных бригад. Работники столичных служб соблюдают все меры предосторожности из-за Covid-19. Санитарная дисциплина взята под контроль, часть сотрудников в настоящее время работает дистанционно.

Медики напоминают, что коронавирусом является возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются проблемы с пищеварительной, дыхательной системами, а также выраженная интоксикация всего организма. Инфекция передается контактным или воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Основные признаки заражения опасным заболеванием – бледность, боли в горле, сильная усталость, тяжесть в груди, кашель, озноб, передает «Слово и Дело».