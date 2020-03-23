В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

23.03.2020, 11:16, Новости дня

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили об изменении схемы постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Теперь первые положительные пробы на коронавирус нового типа не будут отправлять на подтверждение.

«Теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

«Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», – пояснили там.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

Кроме того, москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.