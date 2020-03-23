На Украине рассказали о борьбе Авакова за коронавирус

23.03.2020, 11:16, Новости дня

«Украинские политики борются за коронавирус, за право манипулировать страхами населения. И Аваков в этой ситуации набирает популярность», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя предложения главы МВД Украины Арсена Авакова выплачивать населению «социальный доход» в качестве господдержки.

«Аваков пытается набрать социальный капитал, широкую поддержку населения, понимая, что в условиях кризиса возрастает роль лидера. В целом на Украине сейчас востребован образ авторитарного руководителя. Общество в страхе и есть спрос на сильную руку. Аваков – один из немногих украинских политиков, кто потенциально мог бы стать этой сильной рукой, и он активно борется за популярность», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Идея с денежной поддержкой населения не нова, хотя и предлагается на Украине в усеченном виде, продолжил собеседник. «Многие страны идут на такие меры. Например, те же США, где сейчас населению выплачивается безусловный социальный доход для того, чтобы сгладить потерю рабочих мест и удержать людей дома. Сегодня это стандартный инструмент для западного мира, причем инструмент популярный и достаточно «хайповый», – отметил Бортник.

«Среди украинских политиков сейчас развернулась борьба за коронавирус, борьба за право управлять ситуацией – информационно и политически, за возможность манипулировать страхами населения перед коронавирусом», – констатировал собеседник.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у украинцев через месяц из-за коронавируса могут закончиться деньги на еду и предложил ввести специальные выплаты для населения «из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице… около 2,5-3 тыс. гривен (90-100 долларов) в месяц».

Он также предложил на время карантина остановить «начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц», а на «государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска».

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение.