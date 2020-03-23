 

Россия решила помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом

23.03.2020, 11:16, Новости дня

Молдавия на этой неделе ждет прибытия медицинских принадлежностей из России, которая откликнулась на просьбу Кишинева поддержать республику в борьбе с коронавирусом, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

«На этой неделе мы ждем прибытие помощи для сферы медицины из Российской Федерации», – передает ТАСС слова Додона.

Он добавил, что в этот период республика также ожидает медицинские принадлежности из Китая.

«Регулярную помощь нашим врачам оказывает также Всемирная организация здравоохранения, которая поставляет в республику в том числе тесты на коронавирус», – отметил президент.

Число заразившихся коронавирусом в Молдавии за минувшие сутки достигло 94, один человек умер, двое выздоровели. Парламент страны ввел чрезвычайное положение с 17 марта, республика закрыла границы, не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться в своих домах.

Ранее в понедельник восьмой и девятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре.



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