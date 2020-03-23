Заболевший коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем состоянии

23.03.2020, 11:10, Разное

И вот, 63-летний актер впервые вышел на связь.

Привет, народ. Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше. Самоизоляция работает так: вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл таков! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится, – написал актер в своем Instagram.

Напомним, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали работать над фильмом об Элвисе Пресли. Фанаты актера переживали, как Том перенесет заболевание, ведь актер находится в группе риска: ему больше 60 лет, он страдает сахарным диабетом второго типа.

Том Хэнкс с женой Ритой УилсонЧерез несколько дней после того, как Хэнкс сообщил о заболевании, журналисты связались с его родной сестрой Сандрой, которая живет в Италии.

Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не сказать чтобы хорошо, но и не сказать, что плохо. В шоке ли я? Нет. Он актер, а не бог, но медицинское обслуживание в Австралии находится на хорошем уровне, – прокомментировала она состояние Тома. Хэнкс с супругой проходили лечение в больнице города Голд-Кост и были выписаны 12 марта. Сейчас они по-прежнему находятся дома на карантине.

Больница, где Том и Рита проходили лечение

Напомним, в Австралии зарегистрировано 1098 случаев заболевания, 469 из которых – в штате Новый Южный Уэльс, 229 – в Виктории, 90 – в Западной Австралии, 67 – в Южной Австралии. Семь человек скончались. Пять дней назад премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил “чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности”. С сегодняшнего дня в стране закрыты все рестораны, бары, кинотеатры, спортивные и религиозные учреждения.