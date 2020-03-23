 

Заболевший коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем состоянии

23.03.2020, 11:10, Разное

И вот, 63-летний актер впервые вышел на связь.

Привет, народ. Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше. Самоизоляция работает так: вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл таков! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится, – написал актер в своем Instagram.

Напомним, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали работать над фильмом об Элвисе Пресли. Фанаты актера переживали, как Том перенесет заболевание, ведь актер находится в группе риска: ему больше 60 лет, он страдает сахарным диабетом второго типа.

Том Хэнкс с женой Ритой УилсонЧерез несколько дней после того, как Хэнкс сообщил о заболевании, журналисты связались с его родной сестрой Сандрой, которая живет в Италии.

Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не сказать чтобы хорошо, но и не сказать, что плохо. В шоке ли я? Нет. Он актер, а не бог, но медицинское обслуживание в Австралии находится на хорошем уровне, – прокомментировала она состояние Тома. Хэнкс с супругой проходили лечение в больнице города Голд-Кост и были выписаны 12 марта. Сейчас они по-прежнему находятся дома на карантине.

Больница, где Том и Рита проходили лечение

Напомним, в Австралии зарегистрировано 1098 случаев заболевания, 469 из которых – в штате Новый Южный Уэльс, 229 – в Виктории, 90 – в Западной Австралии, 67 – в Южной Австралии. Семь человек скончались. Пять дней назад премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил “чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности”. С сегодняшнего дня в стране закрыты все рестораны, бары, кинотеатры, спортивные и религиозные учреждения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Психологи: Умственная работа предотвращает снижение интеллекта у пожилых людей

15.02 / Мнение: О невероятной правде про самого скандального разоблачителя

25.02 / Экс-глава МИД Польши Ващиковский призвал руководство страны отменить визит в Россию

27.03 / Мнение: Косяки и хвосты

18.03 / В Москве неизвестные напали с ножом на таксиста

05.02 / Мнение: Фейк-ТАСС

04.02 / Мнение: О нормальном кошмаре российской глубинки

07.02 / Наука: Рисунок связей в головном мозге предскажет психиатрические заболевания

12.03 / Мнение: Плановая профилактика «Силы Сибири»

14.03 / Мнение: Голос жлобства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска