Госпитализация сына и отсутствие продуктов: жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о последних днях в Майами

23.03.2020, 11:10, Разное

В Майами рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова приехали еще в начале января. По плану в США должен был родиться их четвертый ребенок. Так и произошло: 18 февраля на свет появился мальчик, которого назвали Давидом. После родов семья планировала задержаться в солнечном Майами еще на несколько месяцев. Однако вчера супруги вместе с их тремя дочерьми и новорожденным сыном вернулись в Россию.

Этот месяц для семьи выдался непростым: после неназванного инцидента Оксана была вынуждена отправить супруга в реабилитационную клинику для зависимых. Ситуацию усугубляла вспышка коронавируса и связанные с этим ограничения. О том, как прошли ее непростые последние несколько недель в США, Самойлова решила рассказать своим подписчикам в Instagram.

Вот, как проходит карантин в Майами. Там все гораздо серьезнее,

– начала Оксана.

Полки супермаркета в Майами

На видео она запечатлела абсолютно пустые полки супермаркета – нет ни консервов, ни круп, ни салфеток с туалетной бумагой, ни лекарств от простуды и гриппа. Пусто и на улицах. Непродуктовые магазины, сувенирные лавки, кафе и рестораны закрыты. На пляжи также невозможно пройти – они огорожены и патрулируются полицией.

Закрыто все, даже детские площадки и бассейны. Полиция везде. Вместо привычных самолетов, которые летали над нашим домом каждые две минуты (мы жили недалеко от аэропорта), мы видели военные истребители. Люди постят, как везут танки. Там реально почти город-призрак сейчас. У нас тут кажется поспокойнее,

– комментирует Оксана видео из Майами.

Оксана в больнице с Давидом

Поддержку в эти непростые времена Самойловой оказывают ее три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя. Они радуют маму песнями и самодельными подарками. Что до новорожденного сына, то Давиду, которому исполнился месяц, пришлось испытать на себе американскую систему здравоохранения. Малыш попал в больницу. Оксана не назвала причины госпитализации, но уточнила, что “ничего серьезного” – их спустя несколько часов отпустили домой.

Дома Джигана и Оксану ждала неразобранная новогодняя елка

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. После Джиган сбрил бороду и брови и признался, что находится “в психушке”. Как удалось выяснить СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.