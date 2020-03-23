Huawei P40 Pro получит чип XD Fuison Engine

23.03.2020, 11:09, Разное

Появилась новая информация о смартфоне Huawei P40 Pro. Данный мобильный гаджет выйдет на рынок с процессором XD Fuison Engine, что сделает его лучшим камерофоном.

Информаторы подтвердили присутствие в камерофонах Huawei P40 и P40 Pro специализированного чипсета, отвечающим только за обработку изображений, созданных с помощью камеры. Согласно последним сообщениям, сотрудники китайского бренда не только привлекли коллег из немецкой компании Leica для работы над такими датчиками новых мобильных устройств, но и внедрили в смартфоны процессор анализа изображений, который называется XD Fuison Engine.

Данный чипсет напоминает собой процессор Visual Core, имеющийся в Google Pixel 2. Эта конструкция применяется для ускорения съемочного процесса, улучшения качества картинки, уменьшения срока обработки HDR и другого. Принимая во внимание усиление конкуренции в рейтинге самых лучших камерофонов, компании Huawei пришлось хорошо потрудиться над аппаратной деталями камер новинок, официальная презентация которых пройдет уже 26 марта.

Ранее сообщалось о технических особенностях Huawei P40 и P40 Pro до их анонса. Устройство с 5G выйдет на рынок с дисплеем на 6,1 дюйма, тройной основной камерой и батареей на 3800 мАч.