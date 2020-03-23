 

«Все будет хорошо»: Барбара Брыльска борется с онкологией

23.03.2020, 11:09, Разное

Звезда советской новогодней комедии Барбара Брыльска мечтает только о здоровье, хотя и не любит говорить о нем. Вслед за врачами знаменитость повторяет, что «все будет хорошо».
Известная польская актриса вместе со своей героиней Надей Шевелевой уже много лет приходит в дома бывших советских граждан в канун новогодней ночи. Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» сделал её необычайно популярной в стране. Широкая известность на родине пришла к ней в далеком 1966 году, когда актриса сыграла в фильме Ежи Кавалеровича «Фараон». Возраст и самочувствие не позволяют Барбаре Брыльске продолжать свою творческую деятельность.

Большую часть времени знаменитость проводит на даче под Варшавой. Часто её навещает сын Людвиг, решая все хозяйственные вопросы, в повседневной жизни помогает нанятая сиделка. «Букетом болезней» в старости никого не удивишь, и к проблемам со спиной добавилась, по слухам, онкология. Однако 78-летняя актриса сохраняет бодрость духа и надеется только на лучшее. Жизнь в окружении природы ей очень нравится. Сын иногда привозит проведать бабушку и подышать свежим воздухом своих маленьких детей. Одному из внуков звезды 6 лет, младшему 2 года. Известие о коронавирусе кардинально не повлияло на размеренную жизнь знаменитости. Она и до этого не выходила из дома, так что карантин её не пугает.

Барбара Брыльска считает, что семейные дела надо решать вовремя, не заставляя детей ждать наследства. Поэтому и помогла сыну с покупкой квартиры в Варшаве. Своим поклонникам актриса пожелала крепкого здоровья и попросила такого же пожелания в ответ, пишет «СтарХит».



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