 

На рендерах представлен вероятный дизайн Huawei Mate 40 Pro с «античелкой»

23.03.2020, 11:09, Разное

Официальный анонс смартфона Huawei Mate 40 Pro состоится через несколько месяцев. Пока в интернете появился рендер вероятного дизайна будущей модели китайского производителя.
На новые изображения обратили свое внимание сотрудники популярного портала SlashLeaks, который специализируется на различных утечках. Согласно описанию, рендеры придумал не обычный поклонник продукции Huawei, а основаны они на патентах фирмы и соответственных схемах.

На фотографиях продемонстрированы два цветовых варианта Mate 40 Pro с необычным внешним видом. В устройстве применяется «античелка», иначе говоря, фронтальная камера размещена над дисплеем, а не в вырезе. Существенно изменился блок главной камеры на обратной стороне.

Специалисты считают маловероятным, что китайская компания перейдет на такой форм-фактор в собственных аппаратах с лишним выступом корпуса. Официальная премьера Mate 40 Pro ожидается только осенью нынешнего года.



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