Лесничество Красноярского края увеличило штат инспекторов

23.03.2020, 11:08, Новости дня

Штат лесных инспекторов Красноярского края в 2020 году будет расширен еще на 100 человек – до 282 специалистов. Также весной в лесничества поступит новая спецтехника, сообщил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов на совещании с руководителями лесничеств.

Модернизация лесного комплекса края проводится в рамках нацпроекта «Экология», информирует газета «Наш Красноярский край».

В крае продолжат увеличивать площади лесовосстановления, покупать спецтехнику и оборудование. В этому году семь лесничеств – Большемуртинское, Иланское, Канское, Маганское, Минусинское, Усольское и Шарыповское – уже получили лесные плуги и тракторный кусторез. В мае четыре трактора поступят в Саянское, Тюхтетское, Пойменское и Ужурское лесничества.

Министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов подчеркнул, что в крае продолжается реализация новой лесной политики и сейчас главная задача – не снижать темпы работы в территориях.

«Нужно проинвентаризировать все лесоперерабатывающие предприятия на местах, усилить контроль за оборотом отходов лесопиления и использованием древесины, которую жители приобретают для собственных нужд. Обеспечить порядок согласования арендаторами ежегодных планов рубок и приемку всех лесосек», – обратился министр к руководителям лесничеств.

Министр также подчеркнул, что сбоев в обеспечении населения древесиной для собственных нужд со стороны лесничеств быть не должно. Им поручено рассматривать заявления жителей в индивидуальном порядке.