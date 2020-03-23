 

Лаврова наградили медалью Столыпина

23.03.2020, 11:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова медалью П.А. Столыпина II степени, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью Столыпина П.А. II степени министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда министру иностранных дел Сергею Лаврову. В указе отмечается, что звание Лаврову присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом



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