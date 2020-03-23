Личное: Поговорим про целлюлит?

23.03.2020, 11:06, Разное

На свете мало вещей, которые входят в мою жизнь настолько прочно, что одна мысль об их отсутствии внушает мне ужас. Этот безобидный на вид комплект — из таких.

За 5 лет (представляете, с 2015 года пользуюсь) регулярного использования он стал абсолютно необходим моему измученному тренировками телу.

Рассказываю, почему.

Массажный коврик и подушка Pranamat ECO, о котором я вам уже подробно рассказывала, снимает постренировочное напряжение с мышц лучше, чем любой массажист.

Я не преувеличиваю. За 23 года фитнес-стажа мои мышцы, нуждающиеся в расслаблении, как рыба нуждается в воде, мяли десятки хороших и не очень массажистов. Мне есть с чем сравнить. И, сравнив, могу с уверенностью сказать: коврик справляется с мышечными зажимами лучше, чем руки самого лучшего массажиста из всех, что я знаю.

В результате его использования мышцы из дубоватых, скрипучих становятся эластичными. Это значит, что на тренировках вы сможете выполнять упражнения с большей амплитудой, а, значит, и с большим КПД. После приседаний моя задница, опускаясь на коврик, всякий раз стонет: «О, спасибо!»

Да, иголки острые, и ложусь я на Pranamat EСO, сцепив зубы. Однако в течение первой минуты лежания я перестаю ощущать уколы и начинаю чувствовать тепло, разливающееся по телу. Натруженные на тренировке мышцы расслабляются.

Pranamat ECO — действительно незаменимая вещь для всех, кто тренируется с отягощениями. Я ощутила это, в прямом смысле слова, на собственной шкуре.

Помните: зал должен сделать вас сильными и красивыми, а не зажатыми в лентах собственных скрипучих мышц неуклюжими медведями.

Также коврик способствует исчезновению крепатуры благодаря улучшению кровотока в мышцах. Если после тренировок вы чувствуете мышечную боль, ложитесь на комплект, он поможет.

Более того, если вас, в принципе, мучают боли в спине, вам стоит попробовать Pranamat ECO: его иголки действительно помогают справиться с болями.

И не только с болями. Коврик и подушка отлично ухаживают за кожей, делая её более плотной и упругой.

Как такое возможно?

Целлюлит поражает женщин независимо от их возраста, веса и даже степени тренированности тела. Он бывает и у юных моделей, и у профессиональных спортсменок. На первый взгляд, целлюлит не щадит никого.

Но только — на первый!

Целлюлит — это не что иное, как результат нарушения нормальной циркуляции крови и лимфы.



Фото: 123rf.com

Слева — начальная стадия целлюлита. Справа — то, как могло бы выглядеть это же тело при хорошем кровообращении и лимфооттоке.

В местах, где клетки недополучают кислород и питательные вещества, они накаливают токсины. Из-за замедленного кровоснабжения эти токсины никуда не выводятся и остаются в клетках.

Целлюлит — это не только и не столько количество жировых клеток, сколько их размер.

Смотрите наглядно:



Фото: 123rf.com

Толщина жирового слоя на рисунках слева и справа одинакова. Однако слева (там, где целлюлит) жировые клетки увеличены из-за скопившихся в них токсинов и вредных веществ.

Если у вас есть целлюлит (неважно, на какой он стадии), ваша главная задача: улучшить приток крови и кислорода к клеткам.

Добиться этого можно несколькими способами, включая массаж жёсткой щёткой перед душем.



Фото: 123rf.com

Только вот продолжительность такого массажа, чтобы он был действительно эффективным, должна быть по 15 минут на зону.

Посчитаем?

15 минут задняя поверхность левого бедра + 15 минут задняя поверхность правого бедра + 15 минут левая ягодица + 15 минут правая ягодица = 60 минут.

Скажите честно: вы готовы каждый день массировать себя жёсткой щёткой по часу? Нет? Если вы реально оцениваете свои силы и понимаете, что не простоите в ванной со щёткой в руке больше 10 минут, то лучше и не начинайте.

То же самое касается контрастного душа. Он действительно усиливает кровообращение. Это правда. Но опять же: чтобы был видимый эффект, вы должны тратить по 15 минут на зону ежедневно.

Готовы стоять в душе час, переключая воду с холодной на горячую, и методично обрабатывать каждую зону по отдельности?

Нет?

А 15 минут в день найдёте? Причём полулёжа с книгой или перед телевизором?

Тогда, может, попробуете мой любимый массажный коврик Pranamat ECO?

Иголки Pranamat разом охватывают все 4 зоны, на которых чаще всего развивается целлюлит. Подушка Pranamat ECO помогает создать ещё и дополнительное давление в нужных зонах.



Фото: Pranamat ECO

Если вы начнёте регулярно пользоваться Pranamat сейчас, то, как минимум, сгладить свой целлюлит к лету — вполне выполнимая задача.

Я не обещаю, что Pranamat полностью избавит вас от застарелого, фиброзного целлюлита, но в то, что иголки могут помочь сделать бугры менее видимыми за счёт усиления кровообращения, я верю. Начальные стадии целлюлита, как мне кажется, Pranamat может убрать полностью. Разумеется, при продолжительном и регулярном его использовании по 15 минут в день.

Почему я пишу пост об этом именно сейчас?

Дело в том, что Pranamat ECO 11 лет и по моему промокоду MIRO огромная скидка.

Комплекты продаются с выгодой до 6’270 рублей. Такого ещё не было. Это действительно «спеццена» в прямом смысле слова.

Однако продлится такое спецпредложение недолго. Не прощёлкайте! Пока другие не расхаватали самые красивые.

Помните: если у вас есть целлюлит, это не значит, что вы должны с ним смириться. Хотите — миритесь. Хотите — приведите собственное кровоснабжение в норму.

А у вас есть целлюлит? Только честно! Смирились или боретесь? Почему?