Доллар на открытии торгов поднялся выше 81 рубля
23.03.2020, 10:53, Новости дня
На открытии торгов на Московской бирже курс рубля снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и общего негатива на мировых рынках.
Курс доллара к 10.05 мск рос на 1,07 рубля – до 81 рубля, евро – на 1,53 рубля, до 86,93 рубля, передает РИА «Новости».
Американская валюта уже поднималась до 81,5 рубля, а европейская – до 87,22 рубля.
Нефть Brent падает на 2,93% – до 26,19 доллара за баррель.
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