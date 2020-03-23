Доллар на открытии торгов поднялся выше 81 рубля

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23.03.2020, 10:53, Новости дня

На открытии торгов на Московской бирже курс рубля снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и общего негатива на мировых рынках.

Курс доллара к 10.05 мск рос на 1,07 рубля – до 81 рубля, евро – на 1,53 рубля, до 86,93 рубля, передает РИА «Новости».

Американская валюта уже поднималась до 81,5 рубля, а европейская – до 87,22 рубля.

Нефть Brent падает на 2,93% – до 26,19 доллара за баррель.



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