 

Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу на Камчатке

23.03.2020, 10:53, Новости дня

Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, сообщил камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

«Самолет сел благополучно, жертв нет, повреждений воздушного судна нет. В настоящий момент по данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки соблюдения требований безопасности полетов. Камчатским межрегиональным управлением Росавиации проводится расследование данного инцидента», – передает РИА «Новости» слова Лосева.

По его словам, поверка выяснит, почему ВВП была занята другим самолетом. Лосев не уточнил, сколько пассажиров было на борту Як-40, но отметил, что этот самолет вмещает не более 20 человек.

Газета ВЗГЛЯД отмечает, что пассажировместимость Як-40 может достигать 40 человек плюс четыре члена экипажа. 



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