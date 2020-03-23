Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020

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23.03.2020, 10:53, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.

«Сейчас, если бы я говорил об открытии Олимпиады, то я полагаю, что сложившиеся в мире обстоятельства не являются таковыми», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо слова Абэ.

Напомним, сообщалось, что при проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос Игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом.

Глава японского кабмина Синдзо Абэ заявил, что ни Япония, ни Международный олимпийский комитет не рассматривают вариант полной отмены Олимпийских игр в Токио.



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