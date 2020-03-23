Штат Нью-Йорк становится новым эпицентром коронавируса в США

23.03.2020, 10:50, Новости дня

ВАШИНГТОН – Жители Нью-Йорка пытаются справиться с эпидемией коронавируса всеми возможными способами, выполняя директивы правительства, соблюдая рекомендации органов здравоохранения и пытаясь не терять присутствие духа перед лицом бедствия, как это было после терактов 11 сентября 2001 года.

Многие нью-йоркцы, как и люди по всему миру, черпают силу в своих семьях. Поэтому неудивительно, что некоторые пары не стали отменять свадьбы и дали супружеские обеты, будучи в перчатках или защитных масках, на церемониях, которые проводились чиновниками, стоящими на расстоянии от новобрачных.

Не по сезону теплая погода в минувшую пятницу побудила многих горожан прийти в парки для пробежек, велосипедных прогулок и игр на свежем воздухе с детьми.

Но городская жизнь далека от нормальной, говорит ученый Каннан Шринивасан, который ведет большую исследовательскую работу в специализированном отделе Нью-Йоркской публичной библиотеки.

«Я знал, что [библиотека] может закрыться в любой день, поэтому прошел сложную процедуру, чтобы заказать книги, которыми я обычно пользуюсь, и принести их домой, чтобы я мог продолжать работу», – сообщил он в письме «Голосу Америки».

«Но я потратил слишком много времени на просмотр новостей, пытаясь соблюдать меры предосторожности и так далее. Так что мне удалось сделать очень мало», – добавил он, отметив, что его жена на днях тоже начала работать из дома, и он беспокоится, что они могут раздражать друг друга.

В то же время Шринивасан заявил «Голосу Америки», что он впечатлен реакцией губернатора штата Эндрю Куомо и мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Цифры растут с каждым часом. В штате Нью-Йорк зафиксировано около 16 тысяч случаев заболевания, хотя лишь в пятницу их было 5100, а чуть больше недели назад – 800.

Всего в США более 33 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Умерли более 400 человек, 117 из них в штате Нью-Йорк, сообщил в воскресенье Университет Джонса Хопкинса.

Губернатор Куомо считает, что во многом виновата медленная реакция администрации Трампа, особенно в том, что касается задержек с одобрением тестов на коронавирус. Куомо подтвердил первый случай COVID-19 в городе Нью-Йорк 1 марта.

Федеральное правительство 11 марта разрешило городу Нью-Йорк создать собственную тест-систему, и с тех пор в городе проведено 45 тысяч тестов.

В попытке обуздать эпидемию, Куомо приказал работникам, занятым во второстепенных секторах рынка труда, оставаться дома, начиная с вечера воскресенья. Жизненно важные предприятия, включая продовольственные магазины, аптеки и общественный транспорт, продолжат работу. Нью-йоркские школы закрыты.

Ограничения были введены на фоне попыток некоторых больниц справиться с дефицитом масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и других предметов медицинского назначения.

Мэр де Блазио в воскресенье призвал президента Дональда Трампа передать производство и распределение предметов медицинского назначения американским военным.

«Я буду говорить без обиняков. Если президент не примет меры, то будут умирать люди, которые в противном случае могли бы жить», – заявил де Блазио, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Через несколько часов Трамп сообщил, что он приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям направить мобильные больничные центры в штаты Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. Для Нью-Йорка это означает дополнительную тысячу больничных коек. Президент также приказал направить медицинское судно ВМС США в гавань Нью-Йорка.

В воскресенье Нью-Йорк обошел штат Вашингтон по количеству летальных исходов.

Губернатор поручил больницам изыскать возможность увеличить количество коек в полтора раза, поскольку, согласно прогнозам органов здравоохранения, число больных COVID-19, которым потребуется расширенная медицинская помощь, в ближайшие недели превысит в штате 100 тысяч.