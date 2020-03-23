Появилась версия о внеземном происхождении коронавируса

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23.03.2020, 10:48, Новости дня

Коронавирус мог занести на китайскую территорию упавший из космоса метеорит, считает заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Ильин сослался на «интересную мысль» известного британского экзобиолога из Шри-Ланки Чандры Викрамасингхе из Кардиффского университета в Уэльсе о том, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита.

«Он якобы вполне мог что-то в себе содержать», – передает РИА «Новости» слова Ильина.

Сам российский ученый считает эту версию вероятной. «Да», – сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли это быть правдой.

По его словам, чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести исследования по синтезу вирусоподобных ДНК во время длительных полетов в космосе.

Напомним, МИД Китая выступал с заявлением о том, что коронавирус нового типа привезли в китайский город Ухань американские военные.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обвинениях Китая в адрес США и версиях происхождения коронавируса.



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