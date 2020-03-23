 

Стало известно о предотвращенных терактах на Олимпиаде в Сочи

23.03.2020, 10:48, Новости дня

Террористы из запрещенной в РФ группировки «Имарат Кавказ» готовили два теракта в Сочи накануне Олимпиады 2014 года, чтобы сорвать проведение международного мероприятия, рассказал лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания.

В 2010-2014 годах Бжания был председателем Службы госбезопасности республики Абхазия. Во время подготовки Олимпиады в Сочи как представитель абхазских спецслужб Бжания входил в штаб по обеспечению безопасности и подготовки Олимпийских игр. По итогам этой работы РФ наградила его орденом Дружбы. По словам Бжании, спецслужбы РФ и Абхазии предотвратили два теракта, которые должны были произойти в Сочи. Первый теракт должен был состояться около администрации города примерно за полгода или год до Олимпиады. Второй – 8 февраля 2014 года в медиацентре Олимпиады.

«Центр планирования (терактов) был один, но готовили разные группы. Они друг про друга и не знали. У них очень серьезно был поставлен вопрос обеспечения мер конспирации. Это очень опытные террористы», – передает РИА «Новости» слова Бжания.

По замыслу террористов, теракты привели бы к срыву Олимпийских игр.

«Наши недруги по всему миру ждали, когда это произойдет. После чего СМИ многих государств это поддержали бы и сказали: мы не можем направить туда наших спортсменов, потому что российское государство не в состоянии обеспечить безопасность не только наших спортсменов на территории проведения Олимпийских игр, а и своих граждан тоже. Понимаете цену вопроса?», – рассказал Бжания.

По его словам, злоумышленники относились к группировке «Имарат Кавказ».

«Они пользовались территорией России, Абхазии, Чехии. Они тоже были интернациональны и задействовали территорию многих государств», – рассказал Бжания.

Территорию Абхазии, в частности, террористы использовали для организации 11 тайников с оружием, часть из этого оружия злоумышленникам удалось переправить из Абхазии в Сочи. Спецслужбы в одной только Абхазии задержали семерых террористов – среди них оказались граждане России, Абхазии и Турции.

«Изъято огромное количество оружия. Три ПЗРК, 47 гранатометов, несколько минометов, более ста автоматов, несколько установок ПТУРС (противотанковая управляемая ракета) и около 40 реактивных снарядов для ПТУРСа и многое-многое другое. Несколько грузовиков вооружения», – рассказал Бжания.

Напомним, в июле 2015 года директор ФСБ РФ Александр Бортников  заявил, что США, Грузия и ряд стран ЕС помогли российским спецслужбам предотвратить террористические атаки на объекты Олимпийских игр в Сочи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Times – из-за брексита Google перенесёт данные британцев в Калифорнию

21.02 / Мостовой: Женщины неэстетично смотрятся в мужском футболе

09.03 / «Заядлый рыбак» Болсонару разрешил ловить рыбу во всех бразильских заповедниках

08.02 / Как Михаил Девятаев улетел от немцев на их же самолете

15.03 / Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

04.02 / Libération – отпор «сделке века» Трампа стал редким примером европейского единства

13.02 / Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

06.03 / Посольство Италии рекомендовало согражданам не приезжать в Россию

21.02 / Общество: Российские НКО научились привлекать деньги

10.02 / Террористам из “Сети” дали от 6 до 18 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска